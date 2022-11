Enem 2022: Frota de 100 ônibus deve circular no primeiro domingo de provas em Teresina

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) anunciou que para próximo domingo (13), data da realização do primeiro dia das provas do ENEM, a cidade contará com uma frota de 100 ônibus, distribuídos para os Consórcios que operam o transporte público em Teresina.

A decisão veio após a Secretaria de Educação do Estado pedir reforço na frota de ônibus para os dois domingos de Enem. “Nós repetimos a solicitação feita nos últimos dois anos, para que nos horários de pico e 1h ou 2h antes do início das provas seja aumentado número de veículos”, disse Viviane Carvalhedo, diretora de Mediação Tecnológica da SEDUC.

(Foto: Arquivo / O DIA)

O aumento das linhas, segundo uma nota divulgada pela STRANS, deve se concentrar nos locais que reúnem mais estudantes como as Universidades, no caso UFPI, UESPI, IFPI e as faculdades.

Confira a nota da STRANS:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), por meio da Diretoria de Transportes Público, informa que a ordem de serviço emitida para o próximo domingo (13), data da realização do primeiro dia das provas do ENEM, será de 100 veículos, distribuídos para os Consórcios que operam o transporte público em Teresina.

Vale destacar, que o acréscimo de 70% nas linhas em relação aos domingos comuns, onde a ordem de serviço é de 30%, se deve, especialmente, nos locais com maiores demandas de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como as Universidades, UFPI, UESPI, IFPI e as faculdades.

A ordem de serviço está prevista para ser enviada aos Consórcios nesta quarta-feira (9), de forma física, presencial, mas já foi enviada de forma digital por meio de endereço eletrônico. As equipes de fiscalização de transportes público estarão monitorando o cumprimento da ordem de serviço durante o domingo das provas do ENEM.

