Enem 2022 tem mais de 83 mil inscritos no Piauí; 85% deles vem da rede estadual

Neste domingo (13) mais de 83 mil estudantes piauienses devem fazer a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Serão exigidos, nesta primeira parte, os conhecimentos em Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever uma redação de até 30 linhas. Os candidatos contarão com cinco horas e meia para responder a 90 questões.

No Piauí, 85% dos alunos que vão prestar o exame, são oriundos da rede pública de ensino. Os números são comemorados pela Secretaria de Educação. “A nossa expectativa é de que o Estado continue sendo um estado que se destaque em taxa de presença e aprovação dos estudantes da rede pública em especial. 85% da camada de alunos são oriundos da rede estadual, dentre treineiros, egressos e estudantes da rede”, afirmou Viviane Carvalhedo, diretora de Mediação Tecnológica da Seduc.

Só de escolas estaduais, serão 380 prédios disponibilizados para a aplicação das provas, em 32 municípios. Como os alunos das 192 cidades vão prestar o exame, no dia das provas deve ser liberado o Passe Livre Enem. Serão um total de 9.500 passes , que dão a oportunidade dos estudantes se deslocarem do município onde residem até o polo em que os mesmos farão a prova nos dois dias de aplicação do Enem.

“O governo dá passes para estudantes se deslocarem tanto em Teresina, quanto em cidades do interior. Isso nos dois domingos de provas”, complementa Viviane.

Fique por dentro dos detalhes que você não pode esquecer no dia do Enem:

O Portal O Dia separou para você as principais informações para realizar as provas do Enem com tranquilidade, durante os dois fins de semana de provas. Confira:

- Portões abrem ao meio-dia (e fecham às 13h horário de Brasília) – atenção ao horário;

- Procure saber com antecedência o seu local de prova e qual é o tempo de duração do percurso;

- No dia das provas, você precisa estar munido de um documento pessoal com foto;

- São permitidas apenas o uso de canetas preta e transparente;

- É permitido levar lanches (busque consumir alimentos leves como frutas, sucos e iogurtes, por exemplo);

- É proibido o uso de celulares e quaisquer outros aparelhos de comunicação nos locais de prova (em caso de uso, o participante será eliminado);

- Todas as informações estão contidas no Cartão do Participante (não obrigatório no dia das provas).

