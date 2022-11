Mais de 9 mil alunos da rede estadual terão passe livre no transporte no dia do Enem

Mais de 9 mil estudantes da rede pública estadual de ensino vão ter direito ao Passe Livre nos ônibus do transporte coletivo de Teresina e no transporte no interior nos dias do Enem 2022. A entrega do Passe Livre acontecerá nesta quarta-feira (09) no Palácio de Karnak com a presença da governadora Regina Sousa e o secretário estadual de Educação, Ellen Gera. Ao todo, 9.500 alunos receberão o benefício, que integra a frente de inclusão universitária promovida pelo Governo.





Transporte de Teresina e no interior terá Passe Livre para estudantes beneficiados nos dias do Enem - Foto: Arquivo O Dia

O Piauí tem 83 mil inscritos para o Enem 2022 e o Passe Livre possibilitará que parte destes candidatos se desloquem com mais facilidade até os locais de aplicação das provas. Em Teresina, são 2.200 estudantes beneficiados com o cartão Passe Livre. No interior, 7.300 alunos de 192 municípios terão direito ao traslado para os 32 municípios polo de aplicação. Os estudantes beneficiados são do Ensino Médio Regular, do Ensino Médio de Tempo Integral, da Educação de Jovens e Adultos e do ensino profissionalizante.

As provas do Enem acontecem nos dias 13 e 20 de novembro.

A ação é realizada desde 2016 devido à necessidade de atender estudantes que deixavam de comparecer ao exame por não terem recursos para o deslocamento até os locais de prova, o que levou o Piauí a índices altos de abstenção. Com isso, o Governo do Estado, por meio da Seduc, implementou a estratégia que possibilitou ao Piauí ser o estado com a maior taxa de presença no certame por três anos consecutivos e ainda se mantenha como destaque entre os estados com a menor taxa de abstenção do exame, mesmo em meio à pandemia de Covid-19 em 2020.

