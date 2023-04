Qual o significado da Páscoa? Padre explica que a Semana Santa é período de fortalecimento

Considerada a festa mais importante dentro do calendário católico, a Páscoa adquiriu ao longo do tempo um significado comercial muito grande. Mas o que muita gente desconhece é que o nome Páscoa significa "passagem” e que não tem nenhuma relação direta com ovos de chocolate, por exemplo. Na igreja católica, é um momento de reflexão e fortalecimento interior e exterior através de práticas como o jejum, a caridade e a oração.

É o que explica o padre Valdiano Araújo, que atua na Diaconia Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, em Miguel Alves. De acordo com ele, a Páscoa é o centro da fé e de tudo que a igreja faz e professa.

“Todos os nossos ritos só têm sentido por causa da Páscoa, porque Jesus Cristo ressuscitou. Páscoa significa passagem: a passagem da morte para a vida, do pecado para o estado de graça, das trevas para a luz. A Páscoa é a passagem para uma vida nova, uma mudança de vida e a Igreja Católica oferece vários meios para que a gente possa viver isso, inclusive com os exercícios espirituais que incentivamos a viver durante a Quaresma”, discorre o padre.

Esses exercícios espirituais incluem a prática da caridade, que é materializada pela Campanha da Fraternidade, a oração, a prática de penitências, a prática das renúncias e o jejum. Tudo isso leva a um único objetivo: o fortalecimento interno e externo do cristão.

“Quando você faz uma penitência, aquilo é em prol de um bem maior. É conseguir livrar seu corpo de determinadas coisas para que você possa estar mais livre e servir a Deus de forma mais plena. O que foi ensinado durante a Quaresma foi para que você pudesse ter um contato mais íntimo com Deus. É uma oportunidade que a igreja nos dá para que a gente possa viver a oração, o jejum e a caridade e, assim, fortalecer-nos interiormente e exteriormente”, finalizou o Padre Valdiano.

