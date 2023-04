Sexta-feira Santa: Fiéis celebram paixão e morte de Jesus; veja programação em Teresina

Nesta Sexta-feira Santa (07) será celebrada a cerimônia da Liturgia da Paixão, em referência à paixão e morte de Jesus, com início às 15h. Dom Juarez Marques, Arcebispo de Teresina, conduzirá os fiéis em caminhada pelas principais vias do centro da capital durante a procissão do Senhor Morto que seguirá até a Igreja São Benedito, também no Centro de Teresina.

Um dos ritos mais tradicionais do catolicismo, a procissão faz memória ao cortejo e ao sepultamento de Jesus. O arcebispo destaca a importância do silêncio e da Adoração ao Senhor Jesus Cristo que padece e morre na Cruz pela nossa redenção. “É um dia de oração, jejum e abstinência de carne. Enquanto cristãos guiados pela fé em Cristo, devemos nos privar para que possamos nos unir mais a Deus, sentindo em nós mesmos o Santo Sacrifício do Cristo por meio da penitência, sobretudo partilhando a vida com nossos irmãos e irmãs”, destaca Dom Juarez.

Já neste Sábado Santo (08), popularmente chamado de Sábado de Aleluia, será celebrada às 21h a Solene Vigília Pascal, quando é proclamada a Páscoa do Senhor, momento em que Cristo ressuscitou trazendo vida em plenitude para todos aqueles que Nele acreditam.

Teresina Ressuscita com Cristo

No Domingo de Páscoa (09) toda a comunidade católica é convidada a celebrar o momento que representa a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Em sua 7ª edição, o ‘Teresina Ressuscita com Cristo’ retorna ao seu formato tradicional com uma grande procissão luminosa.

