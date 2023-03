Caminhada da Fraternidade 2023 é lançada com tema “o amor chamou, eu vou”

“O amor chamou, eu vou”. Este é o tema da Caminhada da Fraternidade 2023, que foi lançada nesta sexta-feira (24), no Centro Pastoral Paulo VI, centro de Teresina. A campanha deste ano destaca o amor ao próximo, especialmente àqueles mais necessitados.



O arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, lembra que a Caminhada da Fraternidade faz parte da história e da vida do povo de Teresina e do Piauí. Apesar de ter tomado posse como arcebispo em fevereiro deste ano, o religioso destaca que sempre acompanhou essa ação tão importante da igreja.



Caminhada da Fraternidade realizada em 2022 (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Sei como ela é benéfica e cara, sobretudo para o povo que mais necessita. Estou chegando agora na Arquidiocese para somar e continuar esta Caminhada de forma integrada. A Caminhada da Fraternidade existe para fazer o bem e ela acontece onde quer que seja necessária, onde houver pessoa sofrida e carente ela será beneficiada por nós”, disse.



O coordenador da Caminhada, padre Isaías Pereira, cita que a campanha deste ano terá algumas, como a disponibilidade das camisas em três cores: branca, rosa e verde. O pároco também reforça o tema deste ano, que traz o amor como principal destaque.



Padre Isaías Pereira, coordenador da Caminhada (Foto: André dos Santos/ODIA)



“Quisemos brincar com as cores para que a Caminhada fosse mais alegre e divertida, o que expressa tanta pluralidade. O amor é necessário e não tem como o ser humano viver sem amar. A igreja quer chamar atenção principalmente pelo amor ao próximo, que é um mandado de Jesus Cristo. E quando fazemos parte da Caminhada da Fraternidade, estamos demonstrando este amor a tantas pessoas que precisam através dos serviços que a caminhada apoia”, disse.



Eugênia Ribeiro esteve presente no lançamento da Campanha e conta que participa do evento desde a primeira edição. “Este ano o tema é muito especial, e se eu já participava sem esse chamado tão especial, imagina agora, com o amor me chamando para participar e contribuir com uma causa tão linda”, enfatiza.



A camisa custará R$ 25 e está disponível no Centro Pastoral Paulo VI. Em breve também estará disponível em todas as paróquias de Teresina. A Caminhada da Fraternidade é uma ação desenvolvida pela Arquidiocese de Teresina, por meio da Ação Social Arquidiocesana (ASA). Prestação de contas de 2022: receitas R$ 486.708 mil / gastos R$ 250 mil / superávit R$ 236 mil.

Caminhada da Fraternidade

A Caminhada da Fraternidade acontece no sábado, dia 10 de junho, com concentração na Igreja de São Benedito, a partir das 16h. O percurso será o mesmo do ano passado: um trio elétrico acompanhará os fiéis da saída da igreja até o estacionamento do Teresina Shopping, onde terá uma arena com shows católicos.



