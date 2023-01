Como melhorar a sua qualidade de sono

Uma boa qualidade de sono contribui para um cérebro mais saudável, para melhorar o nosso humor, e para um melhor desempenho cognitivo. Além disso, ajuda a contrariar muitos dos problemas que advêm da falta de sono, tais como riscos associados a doenças do coração, à demência, ou mesmo à obesidade. Se tem problemas em dormir, deve procurar ao máximo melhorar a sua qualidade de sono. Mas o que pode fazer para combater as insônias e se sentir mais energético, relaxado e feliz?

Dicas para dormir mais tranquilamente

Existem vários fatores que podem interferir na nossa qualidade de sono. Se pretende dormir mais tranquilamente, procure seguir as seguintes dicas:

Mude de colchão

Se tem dificuldades em adormecer, mudar de colchão é uma das melhores maneiras de perceber se o problema reside ou não sua cama. Fazê-lo pode ser complicado, dependendo da sua condição financeira e orçamento disponível. Felizmente, já é possível comprar colchões baratos de qualidade na Internet, pelo que não existe desculpa para não investir na sua qualidade de sono.

Seja consistente

Bons hábitos mudam vidas, e a sua qualidade de sono aumenta conforme a sua consistência. Ou seja: procure se deitar sempre à mesma hora, seguir as mesmas rotinas pré-sono, e dormir o mesmo período de horas todos os dias.

Evita maus hábitos antes de dormir

Alguns maus hábitos podem interferir com a nossa qualidade de sono. Uma vida sedentária não ajuda a dormir mais tranquilamente, pelo que o exercício físico é muito importante . Mas, mais do que isso, é necessário aprender a se ver livre de bebidas com cafeína e dispositivos eletrônicos antes de ir para a cama. Se tem insônias, deixe de tomar café, chá, ou refrigerantes após a hora de jantar. Do mesmo modo, evite passar muito tempo olhando para o computador ou celular antes de dormir; ler um livro é uma alternativa bem mais saudável.

Invista no seu conforto

Nem toda a gente tem o mesmo nível de sensibilidade no que toca a dormir, mas é sempre importante investir no conforto do seu quarto. Procure regular a sua temperatura, evitar ao máximo a exposição à luz, e bloquear ruídos externos que podem interferir com a sua qualidade de sono. Se mesmo assim se sentir desconfortável, é sinal que deve apostar em colchões ortopédicos de qualidade.

Quantas horas por dia deve dormir?

As horas de sono diário também têm influência na sua qualidade de sono, e continuam a existir muitos mitos e confusões em torno desse assunto. Contudo, a questão é muito simples: segundo os especialistas, as horas de sono diárias recomendadas variam conforme a idade. Nenês entre os 0 e 2 anos devem dormir entre 12 a 17 horas por dia. Crianças até aos 12 anos devem dormir entre 9 a 12 horas por dia. Na adolescência , recomendam-se entre 8 a 10 horas de sono por dia. No caso dos adultos, 7 horas são suficientes. Contudo, os especialistas destacam que, tal como a quantidade de sono, a qualidade de sono é essencial para uma melhor qualidade de vida. Afinal, passamos cerca de metade do nosso tempo de vida dormindo





