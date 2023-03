Confira quais companhias aéreas atualmente trazem turistas para o Piauí

No nordeste de nosso país está localizado o Piauí, um estado cuja capital é a cidade de Teresina. Esta região do Brasil possui uma grande diversidade natural e cultural, e é um destino que, embora não seja um dos mais turísticos, tem muito a oferecer. Para aqueles interessados em viajar para Teresina ou Paraíba, as cidades onde estão localizados os aeroportos do Piauí, existem passagens aéreas baratas para chegar rápido ao destino e viver um tipo de viagem diferente, e ainda assim economizar dinheiro.

Companhias aéreas com voos para o Piauí

Existem três grandes companhias aéreas com voos para o Piauí: Azul, Gol e LATAM. Para escolher a mais conveniente, vamos apresentar brevemente cada uma delas. Confira!

Azul

Entre as melhores opções para escolher está o voe azul , uma das mais importantes companhias aéreas do Brasil. A Azul é uma empresa nacional fundada em 2008 que atualmente é uma das companhias aéreas mais importantes da América do Sul, com voos para muitos destinos nacionais e internacionais. É uma das melhores alternativas que existem para aqueles que procuram passagens para o Piauí. A sede da Azul está localizada no estado de São Paulo, em Barueri, e sua frota é composta por aeronaves Embraer 190 e 195. Atualmente é uma das companhias aéreas mais escolhidas pelos brasileiros, pois oferece grande conforto em suas aeronaves, além de preços acessíveis.

Os voos oferecidos pela Azul para diferentes destinos no país, incluindo o Piauí, são as melhores opções dentro do mercado para voar com toda a segurança e conforto necessários. Uma característica curiosa e especial desta companhia aérea é que seu nome foi escolhido pelos próprios usuários, através de um concurso on-line. Depois de 30 dias de participação ativa de mais de 100.000 pessoas, a empresa decidiu colocar o nome de Azul à então nova companhia aérea brasileira.

Gol

A Gol iniciou suas operações em 2001 e é outra das companhias aéreas que possui voos para o Piauí. Com sede no Rio de Janeiro, oferece voos domésticos e internacionais. A Gol é a segunda companhia aérea mais importante do país, devido ao número de passageiros que a escolhem a cada dia. Sua frota é composta por aeronaves 737-800, 737-700 e 737 MAX 8, com um total de 123 aeronaves voando em rotas domésticas e internacionais.

Desde seu início, a Gol vem crescendo exponencialmente e aumentando cada vez mais seus destinos. Para aqueles que desejam viajar com uma companhia aérea segura e com uma longa história no mercado aeronáutico, a Gol está entre as melhores opções.

LATAM

Por último, mas não por isso menos importante, a terceira companhia aérea com voos aos aeroportos do Piauí é a LATAM, uma das maiores companhias aéreas da região. A LATAM é uma empresa latino-americana que oferece voos para destinos regionais e para o resto do mundo. É uma das companhias aéreas mais reconhecidas, sendo de muita relevância para a história da aviação na América Latina.

A LATAM foi criada como uma fusão entre duas companhias aéreas pré-existentes: LAN e TAM. A primeira foi fundada em 1929 no Chile, e a segunda em 1961 no Brasil. Vários anos depois, em 2010, foi anunciada a fusão dessas duas companhias aéreas, que começaram a operar sob o nome de LATAM em 2012.Entre os destaques da LATAM podemos mencionar que é a única companhia aérea da América Latina com voos para os cinco continentes, ligando diferentes destinos da América do Sul com lugares menos tradicionais como Jamaica, África do Sul, Nova Zelândia e Israel, entre outros.

Sem dúvida, a LATAM é uma das maiores, mais importantes e confiáveis companhias aéreas que podemos encontrar para viajar ao Piauí ou para qualquer outro destino no mundo.

Azul, Gol e LATAM são as companhias que oferecem voos para o Piauí com um excelente serviço de abordo. Procure uma passagem e aproveite para conhecer cada canto do nosso maravilhoso país.

