É seguro jogar em cassinos online com criptomoedas?

Existem muitas opções diferentes disponíveis para pessoas que gostam de usar a internet para jogar ou realizar apostas esportivas, e uma delas é a oportunidade de jogar em cassinos online usando criptomoedas em sites de apostas como o gamblingguy.com . Se você já investe em criptomoedas, provavelmente também já deve saber que uma forma de gastá-las é em cassinos online criptográficos, que geralmente oferecem a mesma gama de opções de jogo que qualquer outro tipo de cassino, como caça-níqueis, roleta e diversos jogos de cartas.Hoje em dia, existem muitos cassinos convencionais fora da internet que oferecem aos clientes a opção de fazerem depósitos criptográficos junto com outros métodos de pagamento, como é o caso do Gambling Guy, citado anteriormente. Os pagamentos em criptomoedas geralmente são processados de forma rápida e muitas vezes estão disponíveis para jogar de maneira completamente instantânea. Além dos cassinos online regulares que permitem fazer depósitos com criptomoedas, você também vai encontrar cassinos que aceitam, de forma primordial, moedas criptografadas .A principal diferença entre esses dois tipos de cassino citados no parágrafo anterior é que, em um verdadeiro cassino criptográfico, você realmente vai fazer apostas na criptomoeda de sua escolha e seus ganhos também serão em criptomoedas. Por outro lado, se você jogar em um cassino regular que simplesmente aceite moedas digitais como método de pagamento, ele converterá sua criptomoeda em moedas fiduciárias ou créditos para que possa usar para jogar nos jogos do cassino.

Quais criptomoedas posso usar em um cassino online?

Não será nenhuma surpresa para os entusiastas de criptomoedas saber que existem muitos cassinos disponíveis online para usar quaisquer moedas criptografadas que queira usar. Certamente não é incomum encontrar cassinos que aceitem várias moedas digitais diferentes, de maneira especial as mais populares, como Ripple, Bitcoin, Litecoin e Ethereum. Você também vai encontrar cassinos que aceitam Dogecoin, Cardano, Binance e muitas outras moedas virtuais que têm atraído cada vez mais investidores . Muitos desses tokens podem não ser negociados muito comumente nas trocas de criptografia, no entanto são amplamente aceitos e usados quando se trata de jogos de azar online.

Por que apostar em cassinos online com criptomoedas?

Existem várias razões pelas quais os jogadores podem preferir apostar em cassinos online usando criptomoeda:

•É conveniente: você pode usar sua carteira criptográfica como uma maneira rápida, fácil e conveniente de depositar fundos em sua conta online.

•É seguro: as pessoas geralmente se preocupam com o uso de criptomoedas, no entanto os usuários criptográficos experientes sabem que a segurança incorporada à tecnologia blockchain significa que suas transações são, de várias maneiras, mais seguras do que as transações regulares em moeda fiduciária.

•É flexível: não importa qual moeda digital você possua ou quão obscura seja sua altcoin favorita, você provavelmente vai encontrar um cassino criptográfico que a aceite. É uma maneira de usar sua criptomoeda e potencialmente ganhar mais. Embora muitos entusiastas de criptomoedas gastem tempo negociando elas, a maioria também está interessada em maneiras de usá-las no mundo real, para pagar por bens e serviços ou de outra forma fazê-las funcionar para eles. O jogo online é uma dessas oportunidades e você pode até ganhar mais moedas.

•Anonimato do usuário e facilidade de uso: embora alguns cassinos online precisem de muitas informações suas para configurar uma conta e verificar seu método de pagamento, muitas vezes é possível configurar uma conta de cassino criptográfico com menos complicações e menos etapas – às vezes com apenas um endereço de e-mail.

•Oportunidades de bônus: alguns cassinos online oferecem bônus e promoções especiais para quem usa criptografia ou uma moeda específica. Esteja ciente de que em um cassino regular que aceita criptografia como método de pagamento, você pode não conseguir acessar todos os bônus anunciados ao depositar com altcoins, portanto verifique cuidadosamente antes de se inscrever.

Afinal, então, é seguro jogar em cassinos online com criptomoedas?

Na maioria das jurisdições as criptomoedas não são classificadas como moedas oficiais, embora isso esteja a ser mudado, pelo menos para o Bitcoin . Contudo, muitos dos principais cassinos online que aceitam pagamentos criptográficos já são totalmente regulamentados pelo órgão governamental onde estão localizados, assim como alguns verdadeiros cassinos online criptográficos. Provavelmente é justo dizer que, se você é o tipo de pessoa que gosta de comprar e negociar criptomoedas ou outras coisas com elas, seguramente vai ficar satisfeito com o nível de regulamentação que a maioria dos cassinos online criptográficos possui e vai considerá-los seguros o suficiente para jogar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Imagens unsplash.com