Ginástica para o cérebro: veja como os números e a lógica podem contribuir no dia a dia

Ginástica para o cérebro: como os números e a lógica podem contribuir para melhor a performance no dia a dia

Já sabemos que os exercícios físicos na medida certa são benéficos para a boa saúde do cérebro, impactando positivamente na qualidade de vida e longevidade. Mas já pensou que cuidar do bom desenvolvimento da mente é mais um fator que colabora para o desempenho ao longo dos anos?



Desde matemática básica nas tarefas diárias até passatempos e jogos que estimulam a mente, os números e a lógica podem contribuir para a ativação do cérebro. Algumas dicas de como exercitá-lo, sem precisar sobrecarregar o pensamento com questões extremamente complexas, podem facilitar essa tarefa. A ideia é que qualquer um pode lidar com desafios no dia a dia de forma positiva.

Treino diário

Diferentemente do treino físico, o treino mental pode ser feito de forma subjetiva e nos pequenos detalhes, sem a necessidade de destinar um período específico ou uma carga de exercícios determinada. Ter uma boa relação com os números de maneira geral pode tanto desmistificar o senso comum de que a lógica é para pessoas com algum dom especial, como contribuir para o processo natural e tranquilo de manter o intelecto ativo.

Assim, pequenas práticas cotidianas ajudam nesse processo. Exemplos: decorar números de contato de pessoas próximas; discar número de telefone ao fazer uma chamada, sem clicar diretamente na agenda do celular; observar letreiros, sinais indicativos e placas que contenham informações de endereço, referências, preços, porcentagens, promoções, códigos etc., mesmo sem necessariamente memorizar; checar horário atual e de compromissos; e muitas outras pequenas questões.

Na esfera dos cálculos, vale ressaltar que tentar evitar a calculadora e fazer a equação mental ou rascunhar a caneta ou lápis sempre é um bom caminho matemático para ativação do cérebro. Pequenas “contas” que muitas vezes recorremos a recursos digitais podem ser simplesmente feitas “de cabeça” com o conhecimento básico. Idas ao supermercado e na hora de pagar online são momentos em que isso pode ser colocado em prática.

Se tudo isso já é fácil demais, então é momento de dar um novo passo e começar a criar tabelas de despesas, orçamentos do mês e metas de economias para atingir objetivos de uma viagem, por exemplo. Como todo bom desafio, o ideal é identificar a hora de avançar de nível. Claro, sem estresse ou pressão. Como já dito, a performance da mente não é algo impositivo e sim algo a ser trabalhado diariamente. Cada um pode encontrar seu próprio andamento de maneira natural.







Diversão e jogos

A lógica também faz parte do processo de ativação do cérebro quando envolve memorização, sequências, combinações e avaliação do cenário ao redor. Um exemplo de exercício, com uma pitada de diversão, é saber lidar com cartas em jogos, como no caso do poker, que envolve um ranking de mãos e outros fatores a serem analisados que levam às estratégias e tomada de decisões por parte de cada jogador.

Além da ordem de importância e das composições possíveis das cartas, acompanhar a própria dinâmica do poker a cada rodada na mesa, online ou física, é um processo de prática, desenvolvimento de habilidades e aprendizado. Sendo assim, esse jogo é conhecido como uma das modalidades esportivas da mente.

Se a preferência for se desafiar sozinho, e no seu próprio ritmo e tempo, outra opção é o Sudoku, envolvendo também raciocínio e lógica . Nesse caso, a regra é completar números em uma tabela sem que haja repetições nas colunas ou linhas, horizontais ou verticais. É um jogo antigo e tradicional que ainda hoje auxilia no exercício de encontrar soluções em diversos níveis de dificuldades.

De forma descontraída, os clássicos passatempos continuam oferecendo o propósito sugerido pelo próprio nome: passar o tempo enquanto exercita o cérebro . Além dos famosos títulos de encontrar os erros e completar palavras, há aqueles que utilizam os números, como os caça-números.

Em versões mais atuais, é possível encontrar até mesmo aplicativos de celular com desafios lógicos e matemáticos, rápidos e práticos para treinar de qualquer lugar. Ou seja, o interesse é equilibrar a ativação da mente com a diversão a qualquer tempo, sem medo de errar.

