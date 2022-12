Mesmo após eliminação, Catar pode manter a cabeça erguida

Eles podem ter se tornado apenas o segundo time na história da Copa do Mundo a ser eliminado do torneio na fase de grupos depois da África do Sul em 2010, mas podem manter a cabeça erguida e continuar como centro de muitas apostas esportivas futuras na tipspro.com.br .

Eliminação

Na noite do domingo do dia 20 de novembro, estreia dos jogadores do Catar e da Copa do Mundo 2022, os asiáticos buscavam um grande favor do Equador para manter as esperanças de permanecerem no torneio. Eles precisavam dos equatorianos para vencer a Holanda, mas a impressionante equipe de Gustavo Alfaro só conseguiu empatar. A primeira aparição do Catar no cenário global não foi como os anfitriões esperavam e, à época, nada mais haveria do que o orgulho em jogo quando enfrentassem futuramente os holandeses. Mas o time, anfitrião da Copa do Mundo, foi eliminado em uma sexta , no dia 25 de novembro, apenas seis dias e duas partidas no torneio e antes mesmo de enfrentar a Holanda. Desde então o Catar não poderia mais avançar para as oitavas de final depois de perder para o Equador na estreia e para o Senegal na sexta-feira do dia 25 por 3 a 1.Essa foi a primeira eliminação de uma nação anfitriã nos 92 anos de história da Copa do Mundo. O destino do Catar foi selado depois que Holanda e Equador empataram em 1 x 1 em outra partida do Grupo A.Dessa forma, mesmo com o Catar ainda tendo outra partida pela frente contra a Holanda, na terça-feira do dia 29 de novembro, a vitória não faria diferença.E, de fato, nem vitória houve, pois a Holanda acabou por vencer o anfitrião da Copa do Mundo 2022 por 2 a 0 e tornando-se, em consequência, líder do grupo A.

Na Copa do Mundo 2022, o Catar já havia feito história indesejada como o primeiro anfitrião a perder o jogo de abertura do torneio e, enquanto a África do Sul em 2010 se tornou a única outra seleção anfitriã a ser eliminada na fase de grupos, os sul-africanos pelo menos saíram com uma vitória e um empate em seus três jogos. Segundo estimativas, a pequena nação do Golfo gastou cerca de 220 bilhões de dólares na primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, mas descobriu que uma grande riqueza não pode comprar um time de futebol de classe mundial. Por outro lado, o Catar nunca havia se classificado para o maior torneio do esporte antes de ganhar o direito de sediá-lo há 12 anos.

Esperanças para o futuro

A maioria dos jogadores do time do Catar não tem experiência competitiva neste nível de Copa do Mundo e é claro que no início espera-se que seja difícil que avancem em qualquer competição internacional. No entanto, o fato de não terem ficado constrangidos lhes dará esperança para o futuro. Contra o Senegal, eles ainda conseguiram chegar ao placar e por um tempo os mantiveram sob controle, apenas para conceder o terceiro gol dos senegaleses no final. A despeito do placar desfavorável, os futebolistas da Seleção Catari de Futebol merecem, sim, um crédito por essa atuação e em outra noite talvez o resultado teria sido diferente.

Os anfitriões tiveram poucas chances de chegar às oitavas de final, mas seus fãs sempre tiveram esperança de que, de alguma forma, conseguiriam. Foi decepcionante vê-los vacilar na fase inicial, com o país se preparando para o torneio nos últimos 12 anos, mas não há vergonha alguma nisso. Eles fizeram história ao se tornarem o primeiro país do Oriente Médio a sediar o torneio decisivo contra todas as probabilidades. Em tempo recorde, eles construíram estádios de classe mundial, sistemas de transporte de última geração e acomodações para os milhões de torcedores que iriam para o país. A infraestrutura da seleção nacional de futebol foi construída para o torneio e eles disputaram eventos como a Copa Ouro da América do Norte como convidados para ajudar na preparação para a Copa do Mundo. A equipe pode usar isso como uma experiência de aprendizado e, com a Ásia conquistando oito vagas para a próxima Copa do Mundo em 2026, eles se sentirão confiantes na classificação, porque o potencial existe. Afinal, eles venceram a Copa da Ásia de 2019. Agora, a equipe deve se concentrar em construir, melhorar e garantir que chegue ao evento principal daqui a quatro anos.









