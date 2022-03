Leonardo Eulálio permanece no PL e tem interesse em disputar Câmara Federal

O vereador Leonardo Eulálio deve permanecer no PL mesmo após o esvaziamento da sigla no Piauí e a chegada da jornalista Samanta Cavalca para presidir o partido. O parlamentar demostrou disposição em disputar uma vaga de deputado federal ao afirmar que seu nome está à disposição para integrar uma chapa.

“Sou vereador de mandato, sou grato ao PL, fui eleito pelo PL e deverei continuar nas fileiras do PL. Recebemos o convite, tenho interesse. É importante que a gente chame para as fileiras do PL quem deseja ser candidato a deputado federal, deputado estadual”, disse. Leonardo Eulálio comentou que a Executiva Estadual trabalha na montagem de uma chapa e pode surpreender na votação. Ele acredita que o partido possa garantir uma cadeira na Câmara Federal.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Hoje, em todas as rodas políticas, já se conta quem vai ser e que não vai ser eleito a deputado estadual e federal. Nossa presidente Samanta Cavalca recebeu a missão do presidente Valdemar da Costa Neto desde que teve a desintegração do PL em Teresina. Tínhamos três deputados estaduais e dois deputados federais. Ela está na missão de formar uma nova chapa”, declarou.

Sobre apoio à pré-candidatura de Diego Melo para o governo do Piauí, o vereador disse que o partido teve uma mudança de posicionamento com a filiação do presidente Bolsonaro e disse não ter definição sobre se acompanhará o partido nas disputas majoritária para o governo e para presidente.

“Ainda não sentamos para conversar. O PL era um partido de centro-esquerda e, agora, ele de uma guinada para o centro-direita. Todo mundo do PL migrou para os outros partidos que fazem a base do governo. Sobre esse assunto ainda não tenho essa posições firmadas”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no