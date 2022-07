“Adversário a gente deixa para lá”, Diz Dudu sobre adesão de Jeová a Silvio Mendes

O Vereador Edilberto Borges, Dudu, comentou a polêmicas recentes envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar. Antigo aliado político de Dudu, Jeová rompeu com o seu ex-partido, o MDB, e a base do governo estadual para apoiar Silvio Mendes e o pré-candidato do bloco ao senado, Joel Rodrigues.



O parlamentar ressaltou que o foco agora é reforçar e apoiar os aliados. “Não estamos preocupados com quem está aderindo ao time do Bolsonaro. Estamos preocupados em dialogar com o povo, o time do Lula e o time do bem. O que a gente quer é que esse país volte a ser de mais brasileiros. Política a gente faz com aliados, adversários a gente deixa lá para o outro lado”, criticou o vereador

Dudu ainda cobrou maturidade para que as divergências políticas não prejudiquem os trabalhos no legislativo municipal. “Aqui na Câmara nós temos maturidade, todos nós temos uma definição agora para 22, seja de que lado for temos a nossa definição, isso não pode atrapalhar o nosso calendário como historicamente a câmara sempre fez. Em outras legislaturas vereadores foram eleitos e isso não atrapalhou o nosso trabalho”, finalizou o parlamentar.



FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no