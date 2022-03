“Caciques e tiranos”, Dr. Pessoa ataca ex-aliados e admite fracasso na 3° via para governo

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, voltou a atacar ex-aliados durante entrevista na última segunda (07) e admitiu o fracasso do seu grupo político na formação de uma chapa de terceira via para o governo do Estado. O prefeito tenta solidificar uma base de apoio no Republicanos, porém enfrenta dificuldades devido ao alto índice de rejeição na capital. Mostrando uma face diferente do “bom velhinho” da campanha, o prefeito mostrou rancor e ódio chamando de “caciques e tiranos” aqueles que duvidaram do se trabalho na formação de uma chapa.



Curiosamente o prefeito ainda está filiado ao MDB, presidido por dois experientes políticos, Marcelo Castro e Themístocles Filho, por quem Dr. Pessoa já externou um grande descontentamento nas últimas semanas. Tanto Marcelo, quanto Themístocles foram figuras centrais na eleição de Dr. Pessoa para a Prefeitura da capital. Nos bastidores o Prefeito queria maior apoio ao seu filho, João Pessoa, dentro do MDB. Após negativa da legenda o gestor rompeu com a cúpula e retirou aliados da sigla.

Sem nomear os inimigos o prefeito criticou aqueles que duvidaram do seu propósito e admitiu o fracasso na montagem da chapa para o governo e o senado. “Como Deus é bom, quase todos, principalmente do mundo político, desses cacique e tirano velho aí não acreditavam que a minha equipe ia construir uma terceira via. Estamos abraçando a terceira via, não dá para fazer uma terceira via de governador a deputado estadual por que está muito em cima, tem três quatro dias que nós pegamos o partido, pelo menos de deputado federal para baixo estamos a todo vapor”, finalizou.

