“Começou a pegar liga o nome de Rafael com Lula”, avalia Fabio Novo

O eleitorado de Lula no Piauí começou associar Rafael Fonteles (PT) com o candidato a presidência do Partido dos Trabalhadores, analisa o deputado estadual e candidato a reeleição, Fábio Novo. Ele comentou que os atos de campanha que participou nas últimas semanas demonstraram a tendência de crescimento do candidato.

“Sinto, pelo que andei no final de semana passado no Piauí, que começou a pegar muita liga a ligação do time completo, que é um time que você vai votar que vai estar sintonizado. O Piauí vive hoje sem sintonia com o Governo Federal. E o momento que tivemos com Lula e Wellington governando juntos foi o momento que Piauí mais avançou”, disse.

Fábio Novo, por outro lado, reconhece o acirramento da disputa entre Rafael Fonteles e Sílvio Mendes (União Brasil). O candidato defendeu que a campanha governista intensifique a associação de Sílvio Mendes com Bolsonaro através da ligação do ministro Ciro Nogueira com as pautas do presidente da República.

“Vejo que é uma eleição acirrada, mas considero que temos possibilidades reais de vencer o pleito, porque o Lula é muito forte e tem um sentimento muito forte. O Rafael está correndo por ser muito desconhecido”, disse. “Do outro lado a estratégia é esconder o presidente que tem muita rejeição. Ele (Sílvio Mendes) se apresenta como uma mudança, que é uma mudança coordenada por Bolsonaro. Acho que temos que explorar mais isso”, disse.

