“Dr. Pessoa seria o candidato natural se estivesse no partido”, diz Henrique Pires

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) defendeu nesta segunda-feira (12/12) durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que o MDB lance candidatura própria para a prefeito de Teresina em 2024. O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio é cotado para disputar o cargo pela sigla.

Henrique Pires comentou que se o prefeito Dr.Pessoa tivesse permanecido no partido, ele seria o candidato, contudo, ao abandonar a Silva pela qual foi eleito, abriu espaço para que a Executiva apresente um novo nome para concorrer.

“Já falei com o partido e estou esperando a primeira reunião da Executiva para perguntar quem está disposto a colocar o nome para a Prefeitura de Teresina. Isso tem que ser um trabalho interno, a discussão política é natural. O Pessoa não estando no MDB, o partido do tamanho que é tem o direito de apresentar uma candidatura”, disse.

O parlamentar comentou ainda sobre a disputa da presidência da Assembleia Legislativa. Ele argumento que o MDB deve continuar no comando da Casa pelas vezes que esteve com o Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições.

“Pela divisão de poderes, pelos espaços que o MDB ajudou o PT do Piauí a galgar e por equilíbrio da base o MDB deve permanecer na presidência da Assembleia. Mas é um direito do PT de fazer essa disputa. Os dois candidatos tem formação, tem experiência. Politicamente até para a administração do Rafael é melhor o MDB na presidência”, afirmou.

Para Henrique Pires, os votos da oposição definiram o resultado do pleito na Alepi e contabiliza que Severo Eulálio já possui mais da metade dos votos do Progressistas.

