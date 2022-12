“É preciso que se tome uma decisão”, cobra Enzo Samuel sobre transporte público

O vereador Enzo Samuel (PDT), futuro presidente da Câmara Municipal de Teresina, cobrou uma solução para o problema do transporte coletivo da capital, que enfrenta graves entraves entre o Palácio da Cidade e o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) desde o início da gestão do prefeito Dr. Pessoa (Republicanos).

“É preciso que se tome uma decisão. O saudoso prefeito Firmino Filho foi durante criticado pelo sistema Inthegra, mas ele tentou. Ele tomou uma decisão de alterar o sistema de transporte. Não pode é ficar na omissão, ficar dizendo que nosso sistema não funciona e sem tomar uma decisão”, disse Enzo.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, o parlamentar citou que a Câmara de Teresina já realizou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e apontou as soluções para o prefeito, contudo, nenhuma medida foi adotada para resolver os problemas. “As partes não chegam a um acordo e quem sofre é a população. Minha preocupação é com a população teresinense. É inadmissível uma capital como a nossa não ter um sistema de transporte que funcione minimamente”, disse.

De acordo com o Setut, a PMT vem pagando R$ 850 mil desde abril e a necessidade de subsídio é de R$ 5 milhões por mês para o equilíbrio financeiro do sistema. Os valores devidos são referentes às gratuidades, passe estudantil, integrações, como também ao quantitativo de ônibus ofertados aos usuário.



Enzo Samuel assume a presidência da Câmara a partir de janeiro para o segundo biênio dessa legislatura. O parlamentar defendeu uma postura de independência do Poder Legislativo e comentou que o presidente deve manter a harmonia com as bancadas de situação e oposição para garantir o debate.

“Os projetos que chegarem naquela casa teremos os trâmites legais e será dado a devida celeridade para aquele que precisarem. Agora, aqueles que precisarem de uma discussão maior, iremos travar esse debate, porque estamos ali representando os interesses da população teresinense’, garantiu.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no