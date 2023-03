“Ela não deve se precipitar”, diz Edson Melo sobre candidatura de Bárbara a prefeita 

O vereador Edson Melo (PSDB) está fora do núcleo político que defende uma candidatura da deputada Bárbara do Firmino (Progressistas) a prefeita de Teresina em 2024. O parlamentar analisa que é precoce a deputada de primeiro mandato concorrer ao Palácio da Cidade mesmo que em defesa do legado do ex-prefeito Firmino Filho.

“Ninguém sabe quem é politicamente a Bárbara do Firmino. Você tem a Bárbara como médica, competente, se saiu bem na eleição de deputada estadual e filha do Firmino. Ninguém conhece o perfil administrativamente. No lugar dela, eu não teria essa ambição de ser candidato. Não custa nada analisar e esperar. O lançamento precoce é muito precipitado. Na outra eleição ela já terá personalidade. Hoje ela está como deputada mais em função do nome do pai do que propriamente do que pelo mérito dela”, disse o vereador.

Edson Melo citou dois exemplos de filhos que atrelados ao nome do pai tiveram sucesso nas urnas em um primeiro momento, mas que depois não conseguiram reeleição. O primeiro deles foi o ex-vereador de Teresina Marcos Silva, filho de Alberto Silva, e Rodrigo Ferraz, filho de Wall Ferraz.

“Acho que ela não deve se precipitar. Ela é do Progressistas, falam muito dela sair do partido para ser candidata por outra sigla. Primeiro de tudo tem que se entender com o partido dela, porque não tem janela partidária, e mesmo com acordo é complicado. Acho impossível ela sair do Progressistas para ir para o PSDB. Não aconselharia”, disse.

RETORNO DE SÍLVIO MENDES

Por outro lado, Edson Melo defende que o PSDB tenha candidatura própria, mas não descanta que o partido decida por indicar um vice em alguma chapa competitiva, como uma candidata encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou que integrantes do ninho tucano tem conversas com o PT, mas que não quer participar dessa articulação.

O vereador dá como certo o retorno do ex-prefeito Sílvio Mendes aos quadros da sigla, mas que não há nesse momento interesse de Mendes em concorrer. “Ele diz que não vai se filiar ao partido para ser candidato, ele quer colaborar, não impõe nenhuma garantia que será candidato. O PSDB já tem um candidato que se colocou que é o Luciano Nunes, um cidadão preparado. Ele está na vez”, declarou.

