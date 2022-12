“Esperamos o mais rápido possível que Teresina se adeque” diz Secretário estadual de Saúde

Após o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelar uma suposta dívida milionária do Governo do Estado junto ao município pelo repasse da saúde, o Secretário Estadual de Saúde, Neris Júnior, rebateu as declarações do gestor da capital e mostrou preocupação com o grave quadro enfrentado pela saúde teresinense.



Dois hospitais do município, no Buenos Aires e a Maternidade do Dirceu, chegaram a ser interditados pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Conselho Regional de Enfermagem. As unidades foram liberadas para o funcionamento no último dia 15. Além disso, o Ministério público ajuizou uma ação contra a Fundação Municipal de Saúde e a Prefeitura de Teresina para que os gestores regularizem o fornecimento de medicamentos e insumos na rede da capital.

Neris Júnior lamentou o quadro atual vivido na capital e afirmou que a crise em Teresina prejudica todo o sistema de saúde. “Estamos acompanhando essas dificuldades que a Prefeitura está tendo agora, já auxiliamos em outros momentos com envio de medicamentos e insumos, estamos permanentemente entrando em contato com toda a rede de obstetrícia. Nós sabemos que quando um ponto da rede sofre todo o sistema sofre por que há um envio maior para outros pontos”, relatou.

O secretário ainda cobrou agilidade na regularização das pendências. “Estamos preparando a nossa rede, aumentando o quantitativo de leitos e orientando a nossa população. Estamos dispostos a auxiliar a Prefeitura de Teresina assim como auxiliamos em outros momentos. Esperamos que o mais rápido possível ela possa se adequar a essas recomendações do CRM, do COREN e que possamos ter esses serviços em pleno funcionamento. O Governo está a disposição para ajudar a Prefeitura”, concluiu.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

