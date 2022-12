“Estar aqui agora é a certeza de que Deus existe”, diz Lula em diplomação

O presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva se emocionou durante o ato de diplomação na tarde desta segunda-feira (12/12) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, em ato que marcou a finalização do processo eleitoral de 2022. Lula fez referência aos 580 dias que ficou preso devido condenação em processos da operação Lava Jato.

“Eu quero pedir desculpas pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos, estar aqui agora é a certeza de que Deus existe", disse Lula. Ele iniciou o discurso agradecendo os correligionários que permaneceram em vigília na porta da Polícia Federal, em Curitiba.

Lula reservou parte significativa do pronunciamento para falar em defesa da democracia e criticar a postura da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O presidente diplomado defendeu uma legislação internacional rígida para combater a desinformação e os ataques contra a democracia através da internet.

Foto: Ricardo Stuckert

"Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo por todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seus locais de votação, tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas de dinheiro farto desviado do orçamento público", falou Lula.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também discursou no evento e lembrou o trabalho da corte eleitoral em meio a polarização durante as eleições e classificou como positivo a atuação do TSE no combate ao que chamou de ataques criminosos as instituições.

"O Brasil encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos estabilidade do estado democrático de direito. Estabilidade não significa ausência de turbulências, embates, ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos. Estabilidade democrática significa observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e responsabilização. A Justiça Eleitoral soube, com apoio de Poder Judiciário, garantir estabilidade democrática", discursou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no