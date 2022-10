“Fazer uma campanha descentralizada”, diz Wellington Dias em reunião de campanha de Lula

O senador eleito Wellington Dias (PT) se reuniu nesta terça-feira (04) com a coordenação de campanha do candidato à presidência da república, Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo. Na primeira reunião da coordenação, foram discutidos os apoios nas cinco regiões do país, bem com o diálogo em busca de apoios.



O Partido do Trabalhadores tem intensificado as negociações para uma composição ampla de forças no segundo turno. Lula teve 48,43% do total de votos e ficou em primeiro lugar. Agora, as lideranças tentam contar com o apoio do PDT, de Ciro Gomes, do MDB, de Simone Tebet, além do PSDB.

Foto: Arquivo/ODIA

“Nesta primeira reunião de trabalho, se coloca para essa agenda as cinco regiões do país, ao mesmo tempo, agora, o diálogo com vários líderes, a importância de contarmos com a presença das senadoras Simone Tebet e Soraya, do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, com toda sua história na defesa da democracia, para que a gente possa, a partir desses entendimentos, dialogar com os partidos. Buscamos ainda o diálogo em cada estado com os eleitos, os que tem mandato, enfim, fazer uma campanha descentralizada e focar na pauta de interesse maior da população, que é o emprego, renda, com olhar para a juventude, as mulheres e para o social, que é próprio do presidente Lula”, afirmou o ex-governador do Piauí.

Wellington Dias ressaltou ainda que acredita em um cenário de crescimento em favor de Lula.

“Bastante animado, porque todos os dados apontam, não só pela tradição nas outras eleições, uma condição muito grande de crescimento, em todas as regiões do país e, agora, é dar as mãos e fazer um diálogo aberto com o povo”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do PT