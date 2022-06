“Finalizando as negociações” PDT deve anunciar apoio para o governo nos próximos dias

O presidente do PDT no Piauí, Evandro Hiid, confirmou que a legenda finaliza as negociações para decidir quem apoiará na disputa pelo Governo do Piauí. Dividido entre Rafael Fonteles (PT) e Silvio Mendes (UB) a o partido trabalha para dar sustentação a candidatura de Ciro Gomes, porém o presidenciável é um ferrenho crítico tanto do Partido dos Trabalhadores como do União Brasil.



O dirigente partidário esclareceu que o ponto central será o apoio a Ciro Gomes. “Estamos na etapa de escolher o lado que o partido vai seguir nas eleições desse ano. Vamos principalmente seguir a linha do PDT que é alinhar com a candidatura de Ciro Gomes que inclusive tem tido um importante crescimento nas últimas pesquisas divulgadas. Esse vai ser o nosso objetivo principal”, disse o vereador.

Publicamente o vereador Enzo Samuel já declarou apoio a Rafael Fonteles, enquanto Alan Brandão e o próprio Evandro Hiid apoiam Silvio Mendes. O racha interno no apoio majoritário não deve afetar a questão presidencial. “Não vamos deixar que outras questões afetem a unidade do partido em torno do nosso objetivo que é a eleição de Ciro Gomes. O partido está unido inclusive com o vereador Enzo Samuel. Em breve vamos decidir, estamos finalizando as negociações para fortalecer a pré-candidatura de Ciro Gomes para tomar uma decisão final”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no