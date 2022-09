“Guerra de pesquisas”, diz Wilson Brandão sobre reta final da campanha

O deputado estadual Wilson Brandão (Progressistas) analisa que a reta final da campanha para o governo do Piauí será de intensa disputa de pesquisas eleitorais, o que já vem acontecendo desde a pré-campanha no estado. O parlamentar, que disputa o nono mandato na Assembleia Legislativa, afirmou acreditar nas estimativas que apontam vitória de Sílvio Mendes (União Brasil).

“Existe na reta final uma guerra de nervos. E essa guerra de nervos hoje é a guerra de pesquisas eleitorais. Devo dizer que acredito nas nossas pesquisas. Acredito na eleição de Sílvio Mendes e no maior fenômeno eleitoral Joel Rodrigues”, afirmou o candidato em entrevista nesta quinta-feira (22/09) ao programa O Dia News, da O Dia.

Foto: Arquivo / O Dia

Wilson Brandão comentou sobre ações de seu mandato e quando atuou como secretário de Mineração. O parlamentar defendeu o potencial de energias renováveis do estado. Por outro lado, avaliou que é necessário avançar na infraestrutura para o escoamento da produção dos diversos setores da economia.

“Hoje somos o terceiro em energia solar e o quarto em energia eólica. Além de termos a matéria prima, temos também os pontos de conexão, que são os linhões que cruzam o Piauí e as subestações. O investidor não quer ter apenas o sol ou o vento. Ele quer ter a infraestrutura básica para fazer os seus investimentos”, disse.

Para um novo mandato, Wilson Brandão pontuou que continuará com foco voltado para a área de energias renováveis e ainda intensificação do ensino de tempo integral na rede de educação do Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no