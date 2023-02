“Histórico”, diz Franzé sobre ter dois homens negros nos comandos da Câmara e Assembleia

Na manhã desta quinta (02), foi feita a foto oficial dos deputados que comporão a Assembleia Legislativa do Piauí no próximo quadriênio. Durante o evento, o deputado Franzé Silva, presidente da Casa, conversou com a imprensa e destacou o momento histórico que o Piauí e Teresina vivem ao ter, segundo ele, dois homens negros à frente de seus respectivos Poderes Legislativos.



Ele refere-se a si mesmo e ao vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina. “A Alepi é uma casa de todos, a Casa do Povo. E com isso estamos destravando uma tradição de ter uma pessoa que veio do meio popular, que é negro e que pode fazer a diferença na política trazendo para dentro do parlamento a inclusão de alguns debates que a sociedade precisa”, afirmou.



Franzé e Enzo Samuel assumiram os Legislativos Estadual e Municipal do Piauí e de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Franzé Silva (PT) foi eleito presidente da Alepi nesta quarta-feira (01) e comandará o Legislativo Piauiense pelo próximo biênio. No mesmo dia, o vereador Enzo Samuel (PDT) assumiu a presidência da Câmara Municipal de Teresina, casa que liderará também pelos próximos dois anos. Em seus discursos de posse, os dois parlamentares destacaram as parcerias que pretendem manter com chefes dos Executivos Municipal e Estadual (prefeito Dr. Pessoa e governador Rafael Fonteles) e sua origem humilde.

Foi que lembrou Franzé: “Temos o vereador Enzo Samuel na Câmara e eu aqui na Alepi. Isso sinaliza que estamos vencendo alguns preconceitos de quem pensa uma sociedade elitista e que não olha para todos. Acho que este é um momento histórico”, afirmou Franzé.

