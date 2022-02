“Na federação do PT não vai caber todo mundo”, diz João Madison

O deputado estadual João Madison (MDB), revelou que o MDB está de portas abertas para receber lideranças do Partido dos Trabalhadores que eventualmente sejam excluídas da federação do partido. Como noticiou o Portal O Dia, cerca de seis a dez candidatos devem ser excluídos da coligação petista após a conclusão de uma federação com o PC do B, o PSB e o PV. Deputados estaduais do partido criticam a possibilidade e apontam que a medida trará dificuldades para a manutenção da bancada do PT na Assembleia.



Caso a federação se concretize os deputados Nerinho (PTB), Janaína Marques (PTB), Fábio Xavier (PL), Hélio Isaías (Progressistas), Oliveira Neto (Cidadania) e Firmino Paulo (Progressistas) devem disputar a eleição pela federação petista. Sairiam do PT os pré-candidatos Kalume, Wellington Dantas, Sérgio Vilella, Teófilo e Jetan.

João Madison falou sobre os bastidores da reunião com o governador Wellington Dias, ocorrida na última terça (01), e demonstrou otimismo em receber a ajuda para montar a chapa do partido. “O governador está querendo nos ajudar para formar essa chapa de deputados estaduais e federais, lógico que precisa haver convencimento para vir para o MDB, mas eu vejo com muito otimismo. Na federação onde está o PT não vai caber todo mundo, o MDB está de braços abertos para receber a todos que por ventura não estiverem na chapa da federação. O MDB tem muita vaga para deputado estadual e federal”, declarou.

