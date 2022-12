“Não é possível que o Piauí não tenha um ministro de Lula”, diz deputado Júlio César

O deputado federal Júlio César (PSD) demonstrou confiança que o Piauí poderá indicar um ministro na equipe do novo Governo do presidente eleito Lula. Até o momento os nomes do senador eleito Wellington Dias e da deputada federal Rejane Dias chegaram a ser cogitados, porém sem confirmação por parte da equipe do novo Presidente.



Questionado sobre a possibilidade de ter um ministro piauiense na nova gestão o deputado lembrou o bom desempenho de Lula no Piauí. “Essa resposta não é do deputado, é do presidente. Mas é uma expectativa muito grande pelos mais de um milhão e meio de maioria, pelos mais de 80% da votação que tivemos. Foi o estado que deu o maior percentual de diferença no segundo turno. Quero crer que com o aumento do número de ministros, que vai ser em torno de 40, não é possível que o Piauí não seja contemplado com uma vaga”, afirmou.

Membro da equipe de transição de Lula, Júlio César revelou também que buscará junto ao novo presidente a conclusão de obras históricas do nordeste. “Foi uma reunião que identificamos todos os problemas e sugerimos o encaminhamento das soluções e conclusões de obras iniciadas há 35 anos como são os platôs de Guadalupe, os tabuleiros litorâneos, sugerimos a conclusão da transnordestina da transposição do São Francisco e a construção de várias estradas para fomentar o aproveitamento das potencialidades do Piauí”, finalizou.

FOTO: Arquivo O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no