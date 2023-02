“Não pode ser gestão, tem que ter política”, diz Limma sobre desafio de Rafael Fonteles

O deputado Francisco Limma (PT) defendeu o governador Rafael Fonteles (PT) diante das reclamações de líderes da base governista sobre o rigor técnico do novo chefe do Palácio de Karnak. Nos bastidores, até mesmo deputados reivindicam mais proximidade política com o governador.

Limma comentou que a mudança de governo expos a diferença entre Wellington Dias e Rafael Fonteles. Para ele, é natural a comparação entre os dois gestores, mesmo sendo um governo de continuidade. O parlamentar comentou que esse início de gestão é também de adaptação da base aliada.

“É um novo ciclo na política e na gestão. São dois líderes importantes, de muita força. Wellington delegava aos secretários a condução das políticas que ele concebia. O governador Rafael é um homem da gestão privada e depois da gestão pública. Ele vai acompanhar mais de perto, vai cobrar mais resultados das metas que estabeleceu para cada secretário”, disse Limma em entrevista à O Dia TV.

Ex-prefeito de São João do Arraial e deputado pelo terceiro mandato, Francisco Limma disse que Rafael tem o desafio de garantir em sua gestão três itens que considera fundamental para o sucesso de um governo. Ele destaca que é preciso que as ações cheguem na população, que haja habilidade política com a base e um planejamento de comunicação. “Ações, política e comunicação. Não pode faltar uma. Se faltar fica manco. Não pode ser só gestão, tem que ter política. É um tripé, é um trio essencial’, finalizou.

