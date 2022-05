“Não se faz política com fantasia”, diz Marcelo Castro sobre disputa pela presidência

O senador Marcelo Castro, um dos líderes do MDB no senado federal, comentou a desidratação da pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. Simone perdeu espaço nas últimas semanas ejá se trabalha uma candidatura de centro com PSDB, MDB e União Brasil. Curiosamente o MDB Piauí não apoiará Tebet em nenhum cenário, o partido já confirmou que acompanhará Lula na disputa federal.



Marcelo Castro foi pragmático e revelou que o MDB não irá apostar em uma aventura. “A Simone é nossa candidata, está lançada desde o ano passado, a gente espera que ela tenha um crescimento nas pesquisas. Há um compromisso do partido de se reunir no dia 18 de maio, caso as candidaturas não tiverem crescido, a gente não faz política com fantasia, faz com realismo. Se não tiver viabilidade eleitoral, eleição você tem que contar votos, se não contar votos fica difícil de levar uma candidatura. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer”, disse o senador.

Foto: Elias Fontenele/ODIA



Sobre a saída de Dr. Pessoa do MDB, Marcelo demonstrou tristeza com saída do ex-gestor da legenda. “Entristece muito a gente, o Dr. Pessoa foi recebido com muita alegria no nosso partido, fizemos um trabalho juntos para a nossa vitória em Teresina, fizemos tudo que estava no nosso alcance. Mas o MDB é um partido aberto, aqueles que não se sentirem confortáveis tem o direito de sair. Mas não fica nenhum reparo, vamos fazer todo o esforço para ajuda-lo na gestão”, finalizou.

