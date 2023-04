“Não se iludam, o Dr. Pessoa é um fortíssimo candidato”, diz secretário João Henrique

O Secretário de Planejamento da capital, João Henrique Sousa, demonstrou confiança na reeleição de Dr. Pessoa no pleito eleitoral de 2024. Mesmo sendo membro do MDB, partido que rompeu parcialmente com a gestão de Dr. Pessoa, o gestor valorizou a possibilidade de estar ao lado do prefeito na disputa.



Afastado da cúpula do governo logo no início da gestão, João Henrique Sousa coordenou a campanha de Dr. Pessoa. Após atritos com o vice-prefeito Robert Rios, o secretário assumiu um papel de elo entre o Palácio da Cidade e a Câmara Municipal de Teresina no último mês. Além do planejamento, o ex-ministro cumpre informalmente o posto de Secretário de Governo.

João Henrique rebateu aqueles que duvidam da candidatura de Dr. Pessoa. “Em política tudo é possível, quem faz inimizade política não significa inimizade pessoal. Todas as conversas são abertas, tudo pode acontecer, as coligações irão surgir e os partidos irão apoiar na medida em que formos nos aproximando da eleição. O Dr. Pessoa, ninguém se iluda, é um fortíssimo candidato a Prefeitura de Teresina”, afirmou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O ex-ministro ainda apontou o “manancial” de obras desta gestão como um trunfo para a corrida eleitoral do próximo ano. “Vamos tocar uma campanha mostrando o manancial de obras que ele está fazendo. O problema de obras está praticamente superado, depois haverá a renovação das paradas. Ele recebeu 90% das obras paralisadas e recompôs essas obras, fazendo novas licitações. Isso significa que a Prefeitura tem um manancial de obras em Teresina”, concluiu.

