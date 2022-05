“Nem Jesus agradou todo mundo”, diz Gessivaldo sobre Dr. Pessoa e Robert no Republicanos

O deputado estadual Gessivaldo Isaías, um dos líderes do Republicanos no Piauí, comentou as críticas recentes feitas ao partido pela filiação “escondida” de Dr. Pessoa ao partido. Sem nenhuma solenidade o prefeito de Teresina assinou a filiação a sigla, mesmo após um ato simbólico em Brasília. Além de Dr. Pessoa, o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, também se filiou ao partido e tenta viabilizar uma candidatura ao Governo do Piauí.



Gessivaldo lamentou as críticas ao partido e, mesmo com a forte rejeição de Dr. Pessoa no estado, é uma alegria ter o prefeito no Republicanos. “Temos hoje em Brasília uma bancada que se destaca, qualquer partido teria o prazer e a honra de contar com o prefeito da capital do Piauí nos seus quadros. Pra nós independente de solenidade ou não é um prazer e uma honra ter o prefeito e o vice-prefeito Robert Rios no Republicanos. Antes diziam que o Republicanos ia acabar, agora o Republicanos tem nomes. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que crucificaram ele. O Republicanos tá vivo e vai eleger uma grande bancada”, disse o deputado.

FOTO: Ascom Gessivaldo Isaías

O deputado ainda negou que o partido esteja perseguindo membros do MDB que foram exonerados na gestão da capital. “Com relação a administração de Teresina não vou te responder por que não sou o Prefeito. Não é o Republicanos que está perseguindo ninguém. O Dr. Pessoa tem a gestão dele e o governador tem a gestão dele, não fomos nós do Republicanos que exoneramos ninguém”, finalizou o parlamentar.

