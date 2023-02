“Nenhum senador ou governador vai pautar minha atuação”, diz Deolindo sobre polêmica do PT

O vereador Deolindo Moura (PT) subiu o tom após o desacordo entre o Partido dos Trabalhadores e a gestão de Dr. Pessoa pela redistribuição de cargos em Teresina. Nos bastidores membros do diretório municipal da sigla buscavam um alinhamento maior com a gestão para aumentar os espaços do PT, porém deputados e líderes estaduais criticaram a medida. Com o impasse travado, o próprio Dr. Pessoa retirou a oferta de cargos, frustrando os vereadores.



A aliança administrativa poderia ainda projetar um cenário de acordo para 2024,para a reeleição de Dr. Pessoa, outro elemento criticado pelo diretório estadual.

Deolindo cobrou respeito a autonomia da bancada municipal. “Quero deixar muito claro que a nossa posição como bancada municipal é uma posição do diretório municipal. Deixar muito claro que nenhum deputado estadual, nenhum senador, nenhum governador pautam o meu mandato”, afirmou.

O vereador lembrou seus eleitores e negou qualquer envolvimento externo. “Minha eleição foi garantida por 3995 pessoas que me colocaram aqui como representante. Eu represento a cidade de Teresina, os interesses do povo de Teresina em qualquer embate desta casa, seja técnico ou seja político. Quero deixar muito claro que não existe qualquer envolvimento de deputado, de pré-candidato que quer se lançar no futuro, ou mesmo do governador nas pautas que temos aqui na Câmara. Que não paire a dúvida, nossa pauta é técnica e não vai ser politizada”, finalizou.

