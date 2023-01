“Nessa casa ficará muito de mim”, diz Themístocles ao deixar Alepi e assumir como vice

Em discurso na Assembleia Legislativa ao tomar posse, o vice-governador do Piauí, Themístocles Filho, destacou a própria trajetória à frente da Alepi e disse que sai do Legislativo deixando “muito de si”. Themístocles presidiu a Casa do Legislativo por quase 18 anos e agora segue Rafael Fonteles no Executivo Piauiense. Durante sua fala, o vice-governador ressaltou o trabalho conjunto da Alepi com o Governo do Piauí para a implantação da TV Assembleia e demais ações que classificou como “atos de avanço pelo Estado”.



“Fizemos muito e ainda há muito a ser feito. Que a palavra de ordem seja avançar. Nunca devemos nos acomodar. Confio plenamente na capacidade de Franzé para presidir os próximos dois anos. Nessa Casa ficará muito de mim já que uma cadeira será ocupada pelo meu filho, Felipe Sampaio”, disse Themístocles.



Themístocles Filho fez discurso em tom de despedida da Alepi - Foto: Jailson Soares/O Dia

Themístocles destacou ainda a confiança que tem em Rafael e na gestão que ele fará. O vice lembrou a trajetória acadêmica do governador e disse sempre ter acreditado na vitória dele nas urnas. Dirigindo-se a Rafael, ele disse: “Com sua inteligência, humildade e capacidade, você será um excelente governador. Há quatro anos eu falei ao Wellington (Dias) que você era o melhor sucessor dele, que mais chance de vitória teria e que mais chance de fazer um bom governo teria. Será um dos maiores governadores da história do Piauí”, afirmou Themístocles.

Themístocles desejou sorte aos próximos presidentes da Assembleia Legislativa e afirmou confiar plenamente na capacidade do deputado Franzé Silva, que foi aclamado ontem (31) na presidência da Casa após sua renúncia.

O vice-governador se colocou ainda à disposição de Rafael para dar execução às metas do plano de governo apresentado na campanha e lembrou da parceria entre os Governos Estadual e Federal na realização de obras e implantação de políticas de desenvolvimento do Piauí. “Que Deus nos guie nessa função de cuidar mais e melhor dos nossos filhos e irmãos piauienses”, finalizou Themístocles.

