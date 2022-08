“Nossa missão é defender o legado do Mão Santa”, diz Gracinha

A defesa do legado do pai, o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, é uma das missões da candidatura a deputada estadual de Gracinha Mão Santa (Progressista). Para ela, o gestor da segunda maior cidade do estado e ex-governador é um exemplo de dedicação ao estado do Piauí. A candidata disse que o aprendizado com o pai será a luz em um eventual mandato na Assembleia Legislativa.

“O Mão Santa é exatamente um mestre, a nossa missão é levar o legado do Mão Santa com ele vivo, com ele orientando e, para o povo que ele serve. Não podemos falhar, nós não queremos ser iguais ou melhor que o Mão Santa, nós queremos nos iluminar pelo que nós aprendemos em ser fiel ao povo. E com Deus e o povo, como diz o Mão Santa, com a ajuda de Deus e seu voto seremos sua próxima deputada estadual”, disse.

Gracinha Mão Santa pontuou os avanços da cidade de Parnaíba com a gestão de Mão Santa. A saúde é apontada por ela como a área que recebeu os maiores avanços na principal cidade do litoral do Piauí.

“Então nós fizemos a diferença e botamos a cara a tapa, abrimos o maior hospital que foi o hospital nossa senhora de Fátima, que ainda hoje serve a região com mais de 25 leitos. Nós fizemos muito pela educação, saúde, infraestrutura, iluminação. Somos quem mais paga bem os professores, hoje temos mais de 100 médicos a disposição do município, mais de 40 especialidades no Centro de Especialidade em Saúde, até transplante cardíaco o munício já faz com hospital conveniado’, disse resumiu.

