“O segundo turno da eleição para presidente já começou”, diz Ciro Nogueira

Para o ministro o cenário de divisão é claro, cabendo a população escolher entre os dois candidatos. “O segundo turno já começou, as pessoas vão escolher se o país vai avançar em uma nova forma de fazer política. Não existe mais espaço hoje para terceira via no Brasil. As pessoas vão começar a escolher, vai ficar bem claro agora que as pessoas vão ter que optar, o passado o que representou o PT ou o futuro que é o país se preparar para gerar emprego e renda “, disse o ministro.

Ciro explicou, por exemplo, que o próximo presidente escolherá dois ministros do Supremo Tribunal Federal. A pauta em defesa da família deverá pautar a atuação dos próximos magistrados. “Nós vamos ter que escolher, por exemplo, o presidente que indicará os dois próximos ministros do supremo, entre os que vão aprovar o abordo ou defender a vida. Não tem espaço mais para o meio termo”, finalizou Ciro Nogueira.

