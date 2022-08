“O STF está fazendo justiça”, diz Regina Sousa sobre liminar para compensação do ICMS

A Governadora Regina Sousa avaliou positivamente a liminar concedida pelo STF para compensar imediatamente perdas de arrecadação do ICMS aos estados . Segundo a gestora, a decisão faz justiça com os estados por corrigir uma “injustiça” aprovada no texto da lei. Regina ainda cobrou que donos de postos no Piauí abaixem o valor do preço do diesel que, segundo a Governadora, o Estado cobra imposto sobre apenas R$ 4 no combustível, não justificando o preço médio de quase R$ 7 praticado no Piauí.



No final do último domingo (31), o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu ao Piauí a compensação imediata das perdas do ICMS com a redução das alíquotas de combustíveis, energia elétrica e comunicações. A contrapartida do Governo Federal será um desconto nas dívidas do Estado com garantia da União.

Regina ressaltou que os estados não poderiam arcar sozinhos com o prejuízo. “Fez justiça e está fazendo justiça, era o que a gente esperava. Estávamos tentando fazer via lei no congresso, fomos negociar com o congresso e não deu certo. O Supremo está fazendo justiça. Queríamos que os Estados não pagassem sozinho, por isso vai ter que vir a compensação”, disse a Governadora.

FOTO: Assis Fernandes/ ODIA

A governadora ainda afirmou que os empresários estarão praticando um alto preço no Diesel. “A gente nunca foi contra baixar o combustível, inclusive tem que perguntar por que é que o diesel não baixa, estamos cobrando imposto do diesel a quatro reais, não chega a 10% e não baixa o diesel. É preciso estudar, a nossa lógica é isso, por que o diesel é R$ 8? É preciso que as pessoas cobrem, o Diesel sempre foi mais barato que a gasolina”, finalizou a gestora.

O Sindicato dos Postos do Piauí foi procurado, porém, até a publicação da matéria não se manifestou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no