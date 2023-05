“O União Brasil municipal quer caminhar com o Dr. Pessoa”, diz Ronney Lustosa

O presidente do Diretório Municipal do União Brasil, Ronney Lustosa, reforçou nesta sexta-feira (28) durante a Convenção Estadual que a sigla em Teresina tende a apoiar o projeto de reeleição do prefeito Dr. Pessoa, contrariando os esforços de Sílvio Mendes para lançar candidatura em 2024 .

“O diretório municipal deliberou que a gente assumisse função dentro da Prefeitura (de Teresina). Nossa opinião hoje é que o partido caminhe com Dr. Pessoa. O Diretório Municipal tem essa posição”, disse o presidente da municipal, que é atual presidente da Empresa de Processamento de Dados (Prodater).

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA



Ronney, por outro lado, disse que esse não é o momento oportuno para discutir candidatura. Ele comentou que a etapa agora é fortalecer o diretório regional e que a escolha de candidatura deve ficar para o próximo ano.

Ele também destacou que atuará para a unidade do União Brasil. “Vamos tentar todos os meios possíveis para o partido caminhar unido. Mas a direção do Diretório Municipal tem um posicionamento e que o partido precisa ouvir”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no