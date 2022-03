“Os equívocos da direção nacional inviabilizaram o PSDB no Piauí” diz Edson Mello

O vereador Edson Mello (PSDB) revelou em entrevista que um dos principais elementos que levam o PSDB a um fim melancólico no estado é a má condução nacional do partido. Desde a última eleição o partido “rachou” nacionalmente entre defensores e críticos de Bolsonaro, a divisão enfraqueceu a sigla em todo o Brasil.



No Piauí não foi diferente,desde o falecimento do ex-prefeito Firmino Filho e a derrota na disputa pela Prefeitura de Teresina, o PSDB viu a saída de praticamente todas as lideranças estaduais e não deve ter nenhum candidato em 2022.

Edson Mello, que é presidente do partido na capital, lamentou o quadro e confirmou que o destino dos tucanos deve mesmo ser o União Brasil e o Progressistas. “O PSDB se inviabilizou eleitoralmente com a morte do ex-prefeito Firmino Filho e os equívocos da direção nacional. Não faz sentido hoje se montar uma chapa no PSDB, é natural essa debandada do deputado Marden, do companheiro Samuel que se definiram pelo PP. Mas existe muito espaço para quem quiser se candidatar pelo União Brasil”, disse o vereador.

Até o momento Marden Menezes e o ex-vereador Samuel Silveira já confirmaram a ida para o Progressistas. O atual presidente estadual do partido, Luciano Nunes, deve ir para o União Brasil, restando no PSDB apenas os quatro vereadores de Teresina.

