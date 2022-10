“Para sempre ao seu lado”, diz Ciro Nogueira a Bolsonaro após vitória de Lula

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), usou as redes sociais para se manifestar sobre a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Ciro postou uma foto abraçado a Bolsonaro em que diz na legenda “Para sempre ao seu lado, Capitão”. Ciro Nogueira foi um dos principais articuladores da campanha do atual presidente na tentativa de reeleição.



Quando votou em Teresina neste domingo (30), Ciro Nogueira disse que esta eleição presidencial era uma disputa entre o atraso e o futuro e afirmou que a desvantagem de Bolsonaro nas urnas piauienses reduziria em ao menos 10% no segundo turno. Neste segundo turno, Bolsonaro recebeu 60.618 votos a mais no Piauí em relação ao primeiro turno. A proporção de votos que o presidente obteve no estado subiu de 19,90% no primeiro turno para 23,14% no segundo turno.

Até o momento entre os apoiadores de Bolsonaro na tentativa de reeleição somente o ministro-chefe da Casa Civil e o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, se pronunciaram sobre o resultado do pleito. Moro afirmou em sua rede social que estará “na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses”.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado das urnas, embora tenha afirmado em ocasiões anteriores que acataria o que a maioria do povo brasileiro decidisse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no