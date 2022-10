“Se querem guerra, façam guerra comigo”, diz Draga Alana após criticas de José Lira

Após o protocolo do seu pedido de posse junto a Câmara Municipal de Teresina, o primeiro suplente de vereador do PSD, Eduardo Draga Alana, comentou as declarações do vereador Antônio José Lira, quarto suplente da sigla que assumiu a cadeira no parlamento. A chegada de Draga Alana, que é Secretário de Juventude do município, pode forçar a saída de Antônio José Lira do parlamento. Lira afirmou que a volta do Secretário seria uma articulação de outros representantes do grupo político do PSD.



Em entrevista o Secretário lamentou os ataques de Antônio José Lira e destacou que a iniciativa para assumir a cadeira de vereador partiu dele. “É um direito nosso a volta, quero honrar os nossos 2105 votos como suplente de vereador. Quero deixar bem claro para o mundo político que aqui o Draga Alana tem CPF próprio, alguns estão jogando essa culpa para o Prefeito de Teresina, estão jogando para deputados, quero deixar claro para todos que é uma atitude minha. Se querem fazer guerra, façam guerra comigo”, disse o parlamentar.

Draga Alana afirma estar amparado juridicamente ao tomar a decisão. “Apenas quero exercer o mandato que é direito meu, sou primeiro suplente, assumi a secretaria e me licenciei. A justiça me dá esse direito de assumir o meu mandato a qualquer momento. Se o Presidente da casa não autorizar a gente vai brigar na justiça”, disse.

'Vou continuar até o último minuto", Diz Lira

Em resposta a Draga Alana, Antônio José Lira destacou que irá resistir até o fim na Câmara. “Querem retirar o Antônio José Lira, ele disse que não está satisfeito na Secretaria da Juventude, até me ligou. Disse para ele ficar a vontade. Eu vou continuar aqui até o último minuto, atendo qualquer decisão judicial”, concluiu o parlamentar.





