O pré-candidato do PT a governador, Rafael Fonteles, participou na noite da útima terça-feira (17) de um encontro com moradores e lideranças do bairro Lourival Parente e arredores, na zona sul de Teresina. O encontro foi organizado pelo vereador Gustavo Carvalho.

Rafael Fonteles falou sobre os desafios do Piauí, dentre eles segurança e saúde pública. “Segurança é uma área que sempre precisa de mais atenção e de um olhar especial. Mais patrulhamento, reforço da inteligência das polícias militar e civil, polícia comunitária com selo de promoção de paz, e uso da tecnologia de ponta. Já a saúde pública precisa de melhorias no sistema de regulação, integração estado e município, mais acesso a especialidades médicas e melhoria do atendimento nos bairros, vilas e comunidades”, atentou.

O pré-candidato ao governo também deu destaque à necessidade de investimentos na geração de trabalho, emprego e renda. “O Piauí avançou algumas casas (na área de geração de emprego), mas tem muito a evoluir. Temos condições de fazer um grande programa, olhando principalmente o potencial de Teresina, que tem uma grande vocação para ser polo comercial logístico, que fortalece a economia como um todo. Já pensando no pequeno empreendedor, precisamos trabalhar o aumento de crédito, a assistência técnica, capacitação e a melhoria do ambiente de negócios”, complementou Fonteles.

Rafael concluiu explicando como a expertise em finanças pode contribuir para a concretização de um projeto de governo realista e viável. “Tive experiência de gestão na área privada, quando ganhei conhecimento com finanças e empreendedorismo, e na pública, que me fez saber exatamente o que um governo consegue ou não fazer em quatro anos. Mas obviamente, isso precisa se juntar à participação popular, por isso decidimos percorrer cada bairro ouvindo as necessidades e expandindo as nossas ideias”, finalizou.

Na ocasião, Gustavo Carvalho agradeceu o empenho de seus apoiadores e reiterou o seu apoio a Rafael Fonteles. “Cada pessoa daqui faz parte de uma história de muito trabalho e suor derramado. Estou agora no time do Rafael, que veio aqui hoje mostrar quem ele é e porque está querendo fazer a sua história em cada canto desse estado. Estou certo de que ele consegue identificar os anseios, as necessidades da população e que, acima de tudo, sabe levar com amor e compromisso os seus afazeres. É o que faz a diferença”, pontuou o vereador.

