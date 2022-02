“Somos do time do Lula no Piauí”, diz Themístocles sobre aliança com Rafael Fonteles

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), revelou na manhã desta quarta que ele e o pré-candidato a governador, Rafael Fonteles (PT), são “do time” do presidente Lula no Piauí. Themístocles valorizou a alta popularidade de Lula no estado, de acordo com as pesquisas, e chegou a afirmar que o ex-presidente será um excelente “general eleitoral” no Piauí.



O fato interessante é que o MDB trabalha para lançar a senadora Simone Tebet como candidata a presidência da República contra Lula. A legisladora discute alianças nos bastidores e pode até mesmo formar uma chapa com o PSDB nacional. No Piauí a legenda não apoiar o nome de Tebet.

Themístocles lembrou que o ex-presidente deve ajudar o PT e a base governista durante a campanha eleitoral e pode ser um forte direcionador de votos. “Temos aqui no Piauí algo que ajuda muito a gente, somos do grupo do ex-presidente Lula, pode ter certeza que ajuda muito. No ano passado fiz várias pesquisas e o presidente Lula sempre aparece com 70% do eleitorado no estado. É um cidadão que leva voto para onde ele vai”, finalizou o deputado.

Pré-candidato a vice-governador ao lado de Fonteles, Themístocles lembrou a ligação histórica do ex-presidente ao pai de Rafael, Nazareno Fonteles. “O Lula é um excelente general eleitoral para o Rafael e é amigo dele, era menino desde os dez, doze anos de idade, e o ex-presidente Lula frequentava a casa do Rafael quando o pai dele era deputado estadual”, concluiu o parlamentar.

