“Tem secretário que se acha maior que o Prefeito Dr. Pessoa”, critica Jeová Alencar

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), fez duras críticas a articulação política de Dr. Pessoa junto ao poder legislativo. O parlamentar atacou a falta de diálogo entre alguns secretários e a Câmara e demonstrou apoio à formação de um grupo de oito vereadores que prometem ter uma atuação independente e podem fazer oposição ao Prefeito no parlamento.



O desembarque de Jeová Alencar da base governista, após a sua vitória na eleição estadual, é esperado nos bastidores político. O deputado eleito trabalha para se viabilizar como candidato a Prefeito de Teresina e Dr. Pessoa é um pretenso rival de Jeová Alencar na disputa. A expectativa é que nos próximos meses Jeová entregue a sua indicação na Saad Sul e saia de fato da gestão de Dr. Pessoa.

Jeová aumentou o tom e atacou o secretariado do Prefeito. “Acho normal no parlamento a formação do bloco. É natural os vereadores se fortalecerem. O Prefeito é aberto ao diálogo, mas está faltando ao secretário essa articulação. Tem secretário que está se achando maior que o Prefeito, isso aí essa casas não vai aceitar. Isso aí não é retaliação a nada e nem muito menos conspiração. Eles tem meu apoio”, revelou o parlamentar.

O Presidente, que deixa o parlamento municipal em janeiro, defendeu a independência da Câmara. “Acho que eu sempre procurei o diálogo com o executivo, mesmo quando estava na oposição ao Prefeito Firmino Filho, sempre procurei que essa casa tivesse sua altivez e sua independência, trabalhei forte para isso e esse sentimento vingou nesta casa. Esses 29 vereadores estão compromissados com a cidade. Nós nunca apresentamos dificuldades para o Prefeito, agora que existe problemas com alguns secretários existe sim”, finalizou.

