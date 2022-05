“Teresina está judiada e maltratada”, diz vereador Luiz Lobão

O vereador Luiz Lobão (MDB) fez duras críticas à gestão de Dr. Pessoa após sessão ordinária na Câmara Municipal de Teresina. Em entrevistao parlamentar afirmou que a cidade estaria sendo “judiada e maltratada” pelo Prefeito. Lobão, que era do mesmo partido de Dr. Pessoa, cobrou melhorias e um maior compromisso dos gestores com Teresina.



O parlamentar lembrou a crise no transporte que se arrasta a quase 17 meses e lamentou o quadro atual da cidade. “Sou um vereador de Teresina e temos responsabilidade com a cidade, estamos vendo hoje Teresina muito judiada, maltratada, temos que chamar a atenção do Prefeito para que ele tenha um compromisso maior com a nossa cidade. O transporte público por exemplo até hoje não foi resolvido, o povo de Teresina está sofrendo”, criticou.

Lobão criticou ainda a situação da Guarda Municipal da capital, os profissionais de segurança vem sofrendo com o sucateamento e a falta de investimentos. “Nos preocupa a situação da guarda municipal, ela vem sendo maltratada em relação as suas ações e a falta de estrutura para trabalhar em Teresina, temos aí os terminais de ônibus depredados. A Guarda municipal é mais uma vítima”, finalizou.







FOTO: Elias Fontenele/ODIA

A Secretaria Municipal de Comunicação e assessoria de comunicação da Guarda Municipal foi consultada, porém até a publicação da matéria não se manisfestaram. O Portal O DIA continua a disposição para esclarecimentos.



