“Um passo atrás para reforçar o PT”, diz Dudu sobre apoio a Fábio Novo

O vereador Edilberto Borges (PT), o Dudu, oficializou na última quarta a sua adesão à pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo (PT). Até então disputando uma vaga no legislativo estadual, Dudu recua após a chegada de vários deputados federais ao PT e o aumento da concorrência com a oficialização da federação com o PC do B e o PV.



Petista histórico, Dudu explica que a sua decisão fortalecerá não só Fábio Novo, como também o partido. “Avaliando a conjuntura política e o cenário da nossa federação, chegamos à conclusão de que nessa aliança, para elegermos um deputado, o quórum subiu. É melhor a gente dar um passo atrás e reforçar uma candidatura do PT. Ele é meu amigo, fizemos um grande trabalho no comando do PT e tem um compromisso muito forte com Teresina”, afirmou o vereador.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

O parlamentar revelou ainda que seu grupo político teve apenas uma baixa após o anúncio do apoio a Fábio Novo. “Eu poderia ter uma votação expressiva e ficar na suplência, mas isso não serviria pra mim. Uma suplência não compensava. Já estava com a campanha estruturada nos 48 municípios. Só um não apoiará o deputado Fábio Novo”, disse o deputado.

Evolução da candidatura de Rafael

Para Dudu os próximos quatro meses até a eleição serão fundamentais na evolução da pré-candidatura de Rafael Fonteles. “Por ser a primeira disputa eleitoral, o Rafael tem surpreendido a todos nós. A gente temia, por ele ser um técnico, que ele demorasse a assimilar o discurso. Ele tem se superado e surpreendido a todos nós. O crescimento do Wellington a gente já esperava pela sua história em Teresina, a do Lula então mais ainda. Vamos unidos fortalecer o nosso grupo para vencer a eleição em outubro”, concluiu o vereador.



