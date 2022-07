“Uma família destruída”, petistas do Piauí lamentam morte de tesoureiro do PT no Paraná

Membros da direção estadual do Partido dos Trabalhadores no Piauí lamentaram a morte do Guarda Municipal, Marcelo Arruda, assassinado em Foz do Iguaçu, no Paraná, no sábado, durante sua festa de aniversário. Arruda era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores na cidade e, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, foi morto a tiros por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Líder do PT na Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Francisco Costa lamentou o ocorrido e criticou o “ódio” político. “A gente vê com tristeza uma situação como essa, um pai de família, um cidadão brasileiro, que estava em um dia com os seus familiares e amigos comemorando o seu aniversário e por uma questão ideológica partidária são agredidos da forma brutal como aconteceu terminando em uma tragédia. A gente fica preocupado com o tamanho do ódio que existe hoje em alguns brasileiros que tem gerado situações como essa”, criticou o deputado.

FOTO: Tarcio Cruz/ ODIA

Após dois atentados contra militantes do PT em atos de pré-campanha do ex-presidente Lula, Francisco Costa disse que o partido tomará as medidas necessárias. “É necessário que a gente possa acima de tudo preservar a segurança do ex-presidente Lula, é uma pessoa que tem demonstrado uma preferência nas pesquisas e não podemos aceitar os exageros e a violência. A proteção individual do Lula tem que ser assegurada e vamos tomar todas as medidas necessárias para que ele possa transitar entre as pessoas, isso não pode ser intimidado”, finalizou o deputado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Estadão Conteúdo