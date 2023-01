“Vamos transformar o Piauí no estado mais digital do Brasil”, afirma Rafael Fonteles

O Governador Rafael Fonteles conduziu nesta terça (17), no Palácio de Karnak, a primeira reunião do Conselho de Transformação Digital, que foi criado com a proposta de normatizar e padronizar essa transformação digital que ocorrerá no estado do Piauí.

“Nosso objetivo é tornar o Piauí no estado mais digital do Brasil e estamos nos baseando exatamente no modelo campeão do mundo, que é o da Estônia, o país mais digital do mundo com 99% dos serviços governamentais prestados ao cidadão na palma da mão, no seu celular, e é isso que queremos para o Piauí”, explicou.

Segundo Rafael, há uma legislação federal que deve ser observada e limita algumas ações do que é realizada na Estônia. “Mas vamos fazer tudo o que for possível, dentro da legislação brasileira, para tornar os serviços públicos em todas as áreas, seja na segurança, na educação, na saúde, no Detran e na Fazenda disponíveis na internet”, afirmou o chefe do Executivo Estadual.

FOTOS: CCOM

Rafael ressalta que essa digitalização não exclui a preocupação com as pessoas que ainda não têm acesso a internet, para que esses serviços continuem sendo prestados a essa parcela da população. “Mas sabemos que a grande maioria, 80% dos piauienses, têm acesso a internet”, frisou.

Para o governador, quanto maior a quantidade de serviço público estiver disponível de forma on-line, mais fácil será para o cidadão. O sistema está sendo feito, observando as questões de segurança, identificação digital, com biometria. “Tudo para facilitar e desenvolver mais o nosso estado, facilitando a vida do cidadão e gerando muitas oportunidades na área de tecnologia, que é algo que vamos investir muito, pois o Piauí tem uma vocação natural para isso, tem uma população que gosta de estudar e estou muito otimista de que alcançaremos a meta”, declarou.

No Conselho de Transformação Digital, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ficará responsável pela digitalização e capacitação da biometria da população. De acordo com o secretário Francisco Lucas, a SSP já conta com o Instituto de Identificação, órgão responsável pelo registro e emissão de carteiras de identificação. “O Instituto já vinha passando por uma modernização e transição para fazer a carteira digital e agora a proposta do governador é avançar e ser o primeiro estado do Brasil em que o Instituto de Identificação seja totalmente digital, com carteira de identidade já com novo padrão, tendo um registro e cadastro único nacional e, além disso, emitir certificados digitais aos cidadãos para que eles possam acessar aos serviços de forma individual em todo o território e principalmente para que haja agilidade na prestação de serviços”, disse

Além do governador Rafael Fonteles e o secretário Francisco Lucas, participaram da reunião os secretários de Fazenda, Emílio Júnior, Planejamento, Washington Bonfim, SEADPREV, Samuel Bandeira, Educação, Washington Bandeira, Saúde, Antônio Luís, presidente da Investe Piauí, Victor Hugo, e diretor da ATI, Ellen Gera.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações CCOM