“Vim no Piauí pra dizer que Rafael Fonteles é nosso candidato ao governo”, diz Lula

A presença do ex-presidente Lula nesta quarta-feira (03/08) no Piauí tem duplo efeito nesse momento de pré-campanha. Os líderes da base governistas acreditam que além de reforçar o nome do ex-presidente na disputa pelo Palácio do Planalto em um tradicional reduto petista, o ato deve impulsionar a campanha de Rafael Fonteles para o governo do estado.

“A minha vinda aqui hoje não é só para pedir voto para mim, que eu não posso pedir voto ainda. Minha vinda aqui hoje é para dizer ao povo do Piauí é que aqui no Piauí que tenho um candidato a governador e é o companheiro Rafael Fonteles”, destacou Lula em pronunciamento.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A aposta em Lula ficou evidente no volume de material produzido para as redes socais de Rafael Fonteles na véspera do evento. Já nesta quarta, o candidato da base foi fotografado com Lula ainda no aeroporto de Teresina, logo depois almoçou e participou de momento reservado com Lula. Fonteles chegou ao lado do ex-presidente no evento e, de quebra, viu cartazes de militantes com seu nome escrito junto ao de Lula.

“Se prepare porque hoje é a apresentação do nosso companheiro Rafael, o futuro governador do Estado do Piauí”, disse o líder petista em vídeo publicado por Rafael hora antes do evento e que explorava a intimidade do ex-presidente. No palanque, dois candidatos subiram juntos, sentaram lado a lado e não faltou troca de elogios nos pronunciamentos.

“Nas pesquisas, 40% dos piauiense ainda não sabem que Lula é Rafael. É muito bom você estar aqui para dizer que é Rafael. Temos que sair daqui de mãos dada. Quem gosta de Lula, gosta de Rafael”, disse o deputado Temístocles Filho (MDB), vice na chapa de Rafael.

No palanque, os discursos lembraram a atuação de Fonteles na secretaria de Fazenda e do ProPiauí, assim como as realizações do ex-presidente. A realização do ato político em Teresina é analisado também como uma estratégia voltada para a capital, trunfo de Sílvio Mendes (União Brasil), principal candidato de oposição na disputa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no