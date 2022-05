Abandono dos Terminais: Requerimento é protocolado na Assembleia cobrando solução

O deputado estadual Franzé Silva (PT) protocolou, na última segunda-feira (23), dois requerimentos, na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), cobrando medidas para solucionar a situação dos terminais de integração do sistema de transporte público coletivo de Teresina.

Um dos requerimentos, conforme anunciado pelo parlamentar na última semana, é direcionado ao Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI), solicitando que o órgão investigue a destruição e abandono dos terminais de integração.

No mesmo sentido, o deputado Franzé Silva está encaminhando requerimento ao prefeito da capital, Dr. Pessoa, solicitando informações sobre os gastos com a construção e manutenção dos terminais, ou seja, o valor total do investimento nesse projeto.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

O parlamentar, desde o ano passado, tem cobrado a gestão municipal e buscado outras medidas para que a crise no transporte de Teresina, que já dura cerca de dois anos, acabe. A questão dos terminais de foi provocada, recentemente, por populares em reuniões com Franzé.

“Nas reuniões que fazemos com a população em todos os bairros, os transtornos da crise no transporte lideram as reclamações. E queremos saber, também, o que aconteceu com o dinheiro do povo que foi aplicado nos terminais, que, hoje, estão totalmente destruídos”, pontua.

De acordo com notícias na imprensa local, os motoristas e cobradores de ônibus de Teresina estão ameaçando deflagrar nova greve do sistema de transporte coletivo, alegando o não pagamento de salários acordados com empresários a convenção coletiva de abril deste ano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no