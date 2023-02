Agência de Tecnologia Estadual será transformada em Empresa para acelerar digitalização

A Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí (ATI) será transformada em uma Empresa de Tecnologia da Informação (ETIEPI). O projeto de lei de autoria do Governador Rafael Fonteles foi encaminhado para a Assembleia e protocolado no último dia 13. De acordo com o texto, a ATI se tornará uma sociedade de economia mista com o principal propósito de fortalecer a governança digital do Estado e acelerar o processo de transformação digital.



Segundo o estatuto da nova empresa, a Etiepi poderá participar de outros empreendimentos cuja finalidade esteja relacionada ao seu objeto social, para o que poderá constituir ou participar de outras sociedades, inclusive subsidiárias integrais, assim como explorar sua infraestrutura objetivando a prestação de outros serviços.

A instituição será comandada por um Conselho de Administração que deverá ser composto por no mínimo de 7 (sete) e o número máximo de 11 (onze) membros, com prazo de gestão não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. A expectativa é que o atual diretor da ATI, Ellen Gera, esteja no conselho de administração.

FOTO: Divulgação/CCOM

Atuação junto a conselho de transformação

Ainda de acordo com o projeto o objetivo do conselho será atuar de forma articulada com o Conselho de Transformação Digital do Estado do Piauí, integrando as ações de Governo Digital com o objetivo de fomentar e viabilizar a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação pelos Órgãos e Entidades estaduais e, em particular, da internet, na agilização dos processos administrativos internos, na obtenção de maior transparência das ações do Governo e na universalização e melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

