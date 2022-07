Agenda de Lula confirma visita a Teresina dia 03 de Agosto, PT estadual aguarda definições

O ex-presidente Lula deve fazer um ato político em Teresina no próximo dia 03 de Agosto. A informação foi confirmada pela cúpula do partido no estado que aguarda alguns detalhes quanto ao formato do evento e a confirmação da atividade, porém a data está confirmada na agenda do ex-presidente. O partido confirmou também que a convenção da federação envolvendo PT, Pc do B e PV está marcada para 23 de julho.



O Presidente Estadual da legenda, João de Deus, explicou que o partido aguarda alguns detalhes, mas confirmou que a data está reservada na agenda de Lula. “Estamos aguardando o governador Wellington, que está na coordenação nacional, voltar de São Paulo para confirmamos. Ao chegar a gente vai chegar tratar para tratar. Neste momento estamos focando na nossa convenção que será dia 23 de julho. Aí é que vamos nos voltar mais para essa vinda do ex-presidente Lula. Apenas está na agenda dele, falta confirmar e dizer como será o evento, se será uma agenda de rua”, relatou.

Lula em visita a Teresina em Agosto de 2021 FOTO: Assis Fernandes/ODIA

João de Deus explicou também que a prioridade de Lula deverá ser o sudeste e sul do país. “Ele assumiu um compromisso de visitar todos os estados, faz parte dessa estratégia vir para o nordeste. Acredito que ele ainda vai ter outra data para vir no grosso da campanha. O nordeste não é problema para ele, é solução. Da nossa parte do nordeste a gente entende que ele tem que intensificar a campanha no sudeste, em Minas, Rio, São Paulo e no sul. No nordeste ele já é franco favorito”, concluiu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no